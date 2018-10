Dopo le nove partite del weekend, si conclude questa sera la nona giornata di Premier League. A scendere in campo, alle 21, sono Arsenal e Leicester: i Gunners arrivano da sei vittorie consecutive in campionato e vogliono un altro successo per agganciare Chelsea e Tottenham al terzo posto, mentre le Foxes vanno a caccia di punti per dimenticare la sconfitta con l'Everton dell'ultimo turno.