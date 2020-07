Prosegue la Premier League con la sua 36esima giornata. Si inizia alle 19, con il Wolverhampton, ancora in corsa per un posto in Champions League, che va in casa del Burnley, a 5 punti dall'Europa. Sempre alle 19, il Manchester City secondo, e riammesso in Champions, attende il Bournemouth terzultimo, a 3 punti dalla salvezza ma con 2 risultati utili consecutivi: un pareggio e una vittoria. Infine, il Tottenham di Mourinho, che sgomita per un posto in Europa, va a Newcastle, in zona tranquillità ma che non vince da 3 turni.



Infine, alle 21.15, l'Arsenal apre le case dell'Emirates Stadium al Liverpool campione d'Inghilterra, coi Gunners che hanno frenato dopo 3 vittorie consecutive.