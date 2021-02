Prosegue il programma della, con altri cinque match in programma in questa domenica.ilvuole riportarsi a -10 dal City capolista e ospita l', undicesimo e alle ultime chiamate per la corsa a un posto in Europa. Allo stesso orario ilospita una caccia di punti per risalire dal terzultimo posto.tocca aldi Mourinho, impegnato in casa contro ilI fari, però, sono tutti puntati sul big match delle: dopo il pareggio contro il Southampton i Blues di Tuchel cercano un successo (sarebbe l'ottavo risultato utile consecutivo) che permetterebbe di scavalcare il West Ham e riprendere il quarto posto; i Red Devils di Solskjaer, invece, arrivano dalla vittoria sul Newcastle e vogliono difendere il secondo posto alle spalle del City.infine, tocca aldi Klopp, di scena sul campo delloultimo in classifica.Chiuderà il programma lunedì(21).