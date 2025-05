AFP via Getty Images

Premier League LIVE: Aston Villa-Fulham 1-0, poi l'Arsenal, che pensa al Psg

Gianluca Minchiotti

16 minuti fa



Per la 34esima giornata di Premier League oggi si giocano quattro partite. Si parte alle 13.30 con la sfida fra la settima e l'ottava in classifica, match nel quale l'Aston Villa ospita il Fulham. Alle 16 il programma propone due sfide fra squadre che non hanno più niente da chiedere a questa stagione: l'Everton ospita il già retrocesso Ipswich, mentre Leicester-Southampton è la partita fra le ultime due della classifica, entrambe già condannate alla retrocessione in Champions League. Infine, alle 18.30, l'Arsenal ospita il Bournemouth: i Gunners, secondi in classifica, guardano soprattutto alla partita che, mercoledì, lo vedrà ospiti del Paris Saint Germain nel ritorno delle semifinali di Champions League.