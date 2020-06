Dopo le sfide di martedì e mercoledì, in cui spiccano le vittorie di Tottenham, Manchester United e Liverpool, si chiude oggi il programma della 31° giornata di Premier League. Si parte alle 19.00, con l'Arsenal di scena sul campo del Southampton: i Gunners sono reduci da due ko di fila, mentre i padroni di casa arrivano dal bel 3-0 sul campo del Norwich: in caso di successo, gli uomini di Hasenhüttl aggancerebbero proprio il club del nord di Londra.



In contemporanea ecco la sfida tra Burnley e Watford: i padroni di casa, 12° a 39 punti, si trovano in una posizione tranquilla di classifica, mentre gli ospiti sono solamente a +1 sul terzetto West Ham-Bournemouth-Aston Villa che occupa il penultimo posto.



In serata, invece, il big-match di giornata: il Chelsea ospita il Manchester City. I Blues avranno un tifoso in più, il Liverpool di Jurgen Klopp: qualora Guardiola non dovesse infatti uscire da Stamford Bridge con i tre punti, i Reds sarebbero campioni d'Inghilterra dopo 30 anni con 7 turni d'anticipo.