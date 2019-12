Al via il 17esimo turno di Premier League e alle 13.30 tocca subito al Liverpool capolista: la squadra di Klopp ospita il Watford ultimo in classifica ad Anfield, ultimo appuntamento in campionato prima della partenza per il Mondiale per Club.



Alle 16 altri quattro incontri: il Leicester secondo ospita il Norwich, mentre il Chelsea è impegnato a Stamford Bridge contro il Bournemouth; completano il quadro Sheffield United-Aston Villa e Burnley-Newcastle.



Alle 18.30 chiude il programma del sabato la sfida da bassa classifica tra Southampton e West Ham.