Prosegue il 31esimo turno della Premier League con altri cinque incontri in programma in questo mercoledì. Si parte alle 19: Manchester United e Wolverhampton, rispettivamente contro Sheffield United e Bournemouth, vogliono rispondere al Tottenham e avvicinarsi al Chelsea, impegnato domani con il City di Guardiola. L'Everton di Ancelotti va in casa del Norwich ultimo in classifica, mentre l'Aston Villa cerca punti salvezza sul campo del Newcastle.



Alle 21.15, poi, tocca al Liverpool: i Reds di Klopp non possono ancora laurearsi aritmeticamente campioni, ma battendo il Crystal Palace si porterebbero a +23 sul City e attenderebbero a quel punto l'esito della sfida con il Chelsea, consapevoli che solo la vittoria della squadra di Guardiola potrebbe rimandare ancora la festa.