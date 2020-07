Dopo la vittoria del Manchester City sul Watford e dell'Aston Villa contro l'Arsenal, torna in campo la Premier League con le ultime sfide della 37esima giornata.



Si parte alle ore 19 con la sfida tra Manchester United e West Ham, con i Red Devils a caccia di tre punti utili per inseguire il sogno Champions.



In serata, alle 21.15, il big match tra il Liverpool e il Chelsea, con i Blues che pure cercano una vittoria per restare al terzo posto e difendersi dagli assalti del Leicester e, soprattutto, dello United.