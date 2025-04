Dopo la sosta per le nazionali e l'ultimo week-end dedicato alla Fa Cup, staseracon tre anticipi della trentesima giornata di campionato inglese.Alle ore 20:45. Arteta deve fare a meno degli infortunati Calafiori, Tomiyasu, Havertz e Gabriel Jesus. Jorginho va in panchina con Kiwior, Zinchenko, Trossard, Saka e Sterling.Stesso orario per il calcio d'inizio della sfida tra il Wolverhampton quartultimo in classifica e il West Ham, quintultimo ma con 8 punti in più. Emerson Palmieri va in panchina.

Poi alle ore 21, terzo a meno 4 dall'Arsenal.