Dopo i quattro anticipi della serata di ieri, si completa oggi il programma del 28esimo turno di Premier League, con partite decisamente interessanti che coinvolgono la lotta per il titolo, la zona Europa e quella salvezza. Alle 20.45 è l'Arsenal di Unai Emery a dare il via con l'impegno casalingo contro il Bournemouth: i Gunners inseguono il terzo successo consecutivo per mantenere il quarto posto che vale il ritorno in Champions League. Alla stessa ora, è quasi sfida della disperazione quella tra Southampton e Fulham, con gli uomini di Ranieri reduci da 3 ko di fila e bisognosi di una vittoria per accorciare dal quartultimo posto.



L'attenzione degli appassionati è però incentrata principalmente sul derby di Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham. Si tratta del primo impegno per i Blues dopo la sconfitta nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, quella del clamoroso rifiuto di Kepa, la cui presenza dal primo minuto in dubbio. Sesto in classifica dopo essere stato a lungo nelle prime 4 posizioni, Maurizio Sarri si gioca gran parte delle possibilità di essere confermato sino al termine della stagione contro una squadra che, dopo il brutto tonfo sul campo del Burnley, ha bisogno di vincere per non perdere ulteriore contatto dal duo di testa Liverpool-Manchester City.



I Reds, che vengono dal pari col Manchester United, sono impegnati ad Anfield contro un Watford forte degli ultimi due successi consecutivi, mentre la squadra di Guardiola attende il West Ham del grande ex Pellegrini. Chiude la serata la trasferta dello United sul campo di un Crystal Palace rilanciato dall'ultima vittoria salvezza contro il Leicester.