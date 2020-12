Dopo le quattro partite di ieri, con i successi di Manchester City, United e Chelsea e il pareggio dell'Everton,Si parte alle, con lo scontro salvezza tra. Alleloultimo in classifica riceve il, che deve riscattare due ko consecutivi. Derby del nord di Londra alle: l', quattordicesimo a 13 punti, sfida ilsecondo in classifica. Dopo il pari con il Chelsea, Mourinho ha bisogno di ritrovare i tre punti per superare in vetta proprio i Blues. Alle, infine, è il turno del, che ad Anfield riceve il