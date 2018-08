Continua il weekend di Premier League. Dopo le vittorie di Manchester United, Tottenham e Chelsea, oggi tocca alle altre big provare a rispondere. Alle 14.30 il Liverpool di Jurgen Klopp attende il nuovo West Ham di Manuel Pellegrini. Sempre alle 14.30, al St. Mary's Stadium, il Southampton ospita il Burnley.



Alle 17, infine, chiude la prima giornata di Premier League il primo big match della stagione: Arsenal-Manchester City. La prima del dopo Wenger, la prima per Unai Emery, la prima per il City di Guardiola campione. La prima da non sbagliare per non perdere subito terreno su United, Spurs e Blues.