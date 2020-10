Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato torna in campo la, con le ultime partite della sesta giornata.Si parte alle ore 15 con l'di Carlo, che incappa nella prima sconfitta: è 2-0 Southampton, ora quinto in classifica. I Toffees invece mantengono il primo posto, in coabitazione però coi cugini delAlle 17.30 tocca invece a, con i Wolves in gran forma dopo i successi con Leeds e Fulham.Infine, alle 20.15,si affrontano in cerca di riscatto, dopo le sconfitte rispettivamente con Manchester City e Aston Villa.