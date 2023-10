Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Premier League, con un sabato ricco di appuntamenti importanti. Si parte alle 13.30 con un attesissimo derby del Merseyside fra Everton e Liverpool. Il programma poi prosegue alle 16 con cinque match, fra i quali Manchester City-Brighton, con la sfida fra Pep Guardiola e quello che il tecnico catalano ha indicato come possibile suo successore sulla panchina dei Citizens, ovvero Roberto De Zerbi. Altra sfida da non perdere, fra quelle in programma alle 16, c'è Newscastle-Crystal Palace, che potrebbe essere l'ultima partita di Sandro Tonali prima della squalifica in arrivo per scommesse. Alle 18.30, il sabato del calcio inglese prosegue con un altro derby, quello londinese fra il Chelsea e l'Arsenal, mentre alle 21 tocca a Sheffield United e Manchester United far calare il sipario.