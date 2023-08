Sono due i match in programma nella domenica pomeriggio della Premier League. Si parte alle 15 con la sfida l'Aston Villa e l'Everton, con il neoacquisto dei Villans, Nicolò Zaniolo, per il momento non convocato e presente in tribuna, per poi chiudere alle 17.30 con l'attesissimo derby londinese fra West Ham e Chelsea, un match che può dare anche tante indicazioni sugli sviluppi dei prossimi giorni di mercato.