Il calcio in Inghilterra non si ferma mai e oggi prosegue la, iniziata, come da tradizione, nel Capodanno di ieri. La partita di cartello è lo scontro scudetto fra, da alcuni anni una delle rivalità più accese e spettacolari d’Inghilterra. Con buone probabilità, dalla sfida di oggi usciràche, ad oggi, sembra imbattibile ed è già a +11 (con una partita in più) sul secondo posto occupato dal Chelsea.arrivano a questa partita nel peggior momento possibile, sia dal punto di vista dei risultati che di quello ambientale. Mount e compagni sono imbattuti nelle ultime 5 partite mae vengono da un pareggio beffardo per 1-1 col Brighton. A ciò si aggiungono i capricci di, a cui Tuchel ha reagito lasciandolo in tribuna in una delle partite più importanti dell’anno.Anche isono in un momento delicato, connelle ultime due contro Tottenham e Leicester. Klopp perderà poi, settimana prossima, quattro elementi fondamentali come Salah, Mané, Keita e Matip. Proprioè il volto più atteso di tutti, avendo giocato al Chelsea, senza impressionare, prima di passare da Fiorentina e Roma, per poi tornare in Inghilterra, a Liverpool e diventare una stella ad Anfield. Oggi proverà a illuminare come sempre l'attacco dei suoi, davanti ai suoi ex tifosi, e a farsi rimpiangere come ogni anno dalla dirigenza dei Blues.LE FORMAZIONI UFFICIALI: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz. All.: Tuchel.: Kelleher; Alexander_Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Jota, Mané. All.: Klopp.