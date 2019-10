Si apre oggi, alle 13.30, l'ottava giornata di Premier League. In campo subito il Tottenham, reduce dalla batosta casalinga in Champions League contro il Bayern Monaco, che va in casa del Brighton. Inizio altalenante in Premier per gli uomini di Pochettino, che hanno collezionato 3 vittorie nelle prime 7.



Alle 16, poi, si giocano Burnley-Everton, Norwich-Aston Villa, Watford-Sheffield e Liverpool-Leicester, big match di giornata. I Reds, primi in classifica, vogliono proseguire nel proprio percorso netto, fatto di sole vittorie, di 18 gol fatti e soli 5 subiti; le Foxes, invece, terze in classifica, sono pronte a vivere un nuovo sogno: 4 vittorie nelle ultime 5, in caso di vittoria si porterebbero a meno 4.



Chiude il programma, infine, alle 18.30 West Ham-Crystal Palace: gli Hammers sono quinti in classifica davanti a Tottenham e Chelsea, gli ospiti, però, è dietro solo di un punto.