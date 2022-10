Dopo la sconfitta del Brighton di De Zerbi contro il Brentford nell'anticipo di venerdì sera, oggi si disputano altre quattro gare valide per la decima giornata di campionato nella Premier League inglese. Si (ri)parte alle ore 13.30, quando il Leicester riceve il Crystal Palace: i padroni di casa sono ultimi in classifica con 4 punti, 5 in meno degli ospiti a quota 9.



Alle 16 sono in programma altre due gare: il Fulham di Mitrovic ospita il Bournemouth; turno interno anche per il Wolverhampton (ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver esonerato Bruno Lage: incassato il "no" dello spagnolo Lopetegui che ha appena lasciato la panchina del Siviglia, è in corso una trattativa per il ritorno di Nuno Espirito Santo) col Nottingham Forest.



Poi alle ore 18.30 il Tottenham di Conte gioca in casa contro l'Everton di Lampard.

Domenica scendono in campo Arsenal, Chelsea e Manchester United, ma il big-match è ad Anfield tra Liverpool e Manchester City.