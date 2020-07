La Premier League ha visto il Liverpool trionfare, e festeggiare, qualche giorno fa. Ma la corsa all'Europa è più viva che mai. Ieri il Manchester United ha vinto rilanciando le proprie ambizioni, oggi, alle 19, tocca al Leicester,che ospita l'Everton di Carlo Ancelotti: le Foxes sono terze a 55 punti, con Chelsea e Red Devils che pressano, insieme al Wolverhampton, da dietro. Sempre alle 19, poi, altre due partite: Bournemouth-Newcastle e Arsenal-Norwich.



Alle 21.45, poi, tocca proprio al Chelsea di Lampard, che la prossima stagione potrà contare su Werner e Zyech, che va in casa del West Ham per uno dei tanti derby di Londra. Gli Hammers sono in lotta per la salvezza, i Blues ne hanno vinte 4 delle ultime 5.