La Premier League torna in campo in questa domenica di calcio europeo, dopo i verdetti importanti già consumati nella giornata di ieri. Con il pareggio tra Manchester City e Liverpool, l'Arsenal ne ha approfittato per il sorpasso in testa. Per rispondere, oggi tocca al Tottenham, che ospita l'Aston Villa in una sfida dal sapore di Champions League. Per la formazione di Postecoglou vincere vorrebbe dire agganciare al secondo posto il Manchester City e mantenersi a -1 dalla capolista. Dall'altra parte l'Aston Villa vuole riconfermarsi dopo un ottimo inizio di stagione: vincendo supererebbe infatti lo stesso Tottenham e si porterebbe in terza piazza, alla pari del Liverpool.



Si prosegue poi con Everton-Manchester United, in campo dalle 17.30. Un appuntamento da non mancare per i Red Devils, che vogliono rimanere agganciati al treno Europa. L'Everton invece, con soli 4 punti raccolti in 12 partite, è momentaneamente penultimo, alla pari con il Burnley fanalino di coda.