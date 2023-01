Dopo i successi di Arsenal e Manchester United, la Premier League riparte con le prime gare del nuovo anno. Sfide subito delicate per il Tottenham di Antonio Conte, impegnato alle 15 in trasferta contro l’Aston Villa per tornare al quarto posto, e per il Chelsea di Potter, che alle 17:30 affronterà il Nottingham Forest al City Ground per non perdere contatto con le prime della classe.