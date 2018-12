Boxing day, la Premier League scende in campo a Santo Stefano per la 19esima giornata: apre alle 13.30 il Fulham di Ranieri, ultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti con il Wolverhampton.



Alle 16 prosegue la sfida a distanza del terzetto di testa: il Liverpool capolista ospita il Newcastle, mentre il Manchester City va in trasferta a Leicester per rialzarsi dopo il clamoroso ko interno dell'ultimo turno e il Tottenham se la vede con il Bournemouth. Allo stesso orario di scena anche il Manchester United di Solskjaer contro l'Huddersfield, interessanti per la seconda metà della classifica i match Burnley-Everton e Crystal Palace-Cardiff.



Alle 18.15 è il turno dell'Arsenal, a caccia di un altro successo sul campo del Brighton. Trasferta delicata alle 20.30 anche per il Chelsea: dopo la sconfitta casalinga con il Leicester, i Blues di Sarri affrontano il Watford.



Chiuderà il turno giovedì il posticipo tra Southampton e West Ham.