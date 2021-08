Dopo il debutto dello scorso weekend, oggi inizia la seconda giornata dellaNessun problema per ildi Klopp in casa contro il. I Reds vincono 2-0 e sbloccano la gara subito con un colpo di testa dial 18'. In apertura i Clarets si rendono pericolosi e segnano il pareggio con Barnes ma il gol viene annullato, giustamente, per fuorigioco. Il raddoppio a metà secondo tempo, con una bella azione palla a terra finalizzata daal 70'. Dominio comunque incontrastato della banda di Klopp, che vince così la seconda partita consecutiva di questo inizio di campionato. Nel pomeriggio alle 16 quattro match:. Alle 18:30è l'ultima partita del sabato.