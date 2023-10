Il campionato inglese torna in campo in questa domenica di grande calcio e lo fa con un pomeriggio ricco di sfide. Dopo le vittorie di Tottenham e Arsenal e la sconfitta del Chelsea, le altre squadre di alta classifica sono chiamate a rispondere presente. Non mancano inoltre i duelli di medio-bassa classifica, per quella che rappresenta la decima giornata di Premier League. Nel percorso che ci accompagna al derby di Manchester, si parte alle 14 con West Ham-Everton, con entrambe le formazioni chiamate al riscatto dopo la sconfitta patita nell'ultimo turno di campionato.



Alle 15 poi, 3 match importanti. L'Aston Villa, in piena zona Europa, ospita il Luton Town per provare a fare uno scatto verso posizioni ancor più nobili della classifica. In contemporanea il Brighton di Roberto De Zerbi, fresco della sua prima vittoria europea, accoglie il Fulham per tornare a vincere dopo una striscia di tre partite senza vittoria in campionato. Infine, spazio a Liverpool-Nottingham Forest che per i Reds di Jurgen Klopp può valere il momentaneo sorpasso sul Manchester City.