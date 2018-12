Dopo le quattro di partite di ieri, con le vittorie di Bournemouth, Brighton, West Ham e Manchester City, prosegue questa sera la quindicesima giornata di Premier League. Quattro match alle 20.45, con il Liverpool che va in casa del Burnley per rispondere alla squadra di Guardiola, con l'Everton che dopo la botta nel derby coi Reds cerca di rialzarsi contro il Newcastle, con Ranieri che affronta il suo passato, il Leicester, alla guida del Fulham e, infine, il Chelsea di Sarri che va a Wolverhampton.



Alle 21, poi, il Tottenham che ospita il Southampton e il big match di serata: Manchester United contro Arsenal, Mourinho contro Emery, Alexis Sanchez contro i suoi ex compagni, con i Gunners che dopo aver fatto male agli Spurs vogliono ben figurare anche a Old Trafford.