Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Leicester uscire sconfitto in casa per 4-2 contro il Newcastle prosegue con altre 4 gare il programma della 35esima giornata di Premier League.Si parte alle 13.30 con ilche nel post-Mourinho ha ottenuto 2 vittorie su 2 in campionato e proverà a rilanciare la propria rincorsa Champions (consolidando anche il piazzamento Europa Leauge) facendo visita ali cui sogni di un piazzamento europeo sono ancora flebilmente vivi, ma in difficoltà date le tre gare consecutive senza vittorie in cui è incappato.Alle 16 il già retrocessoospiterà ilin una sfida che ha poco da chiedere dal punto di vista della classifica mentre alle 18.30 il big match (anticipo della finale di Champions) che può assegnare il titolo e condizionare la corsa proprio alla coppa dalle grandi orecchie: ila un passo dal festeggiare la vittoria del campionato ospita all'Etihad ilche invece deve difendere il proprio quarto posto.Chiude alle 21.15con i Reds oggi settimi in classifica e con una partita da recuperare che distano però soltanto 7 punti dalla zona Champions.