Si conclude ufficialmente la stagione 2017/2018 di Premier League. Negli ultimi 90 minuti, arrivano gli ultimi verdetti: grazie al successo per 4-0 sul Brighton e il ko del Chelsea a Newcastle, il Liverpool si piazza al quarto posto e conquista la qualificazione in Champions League. Ancora in gol Salah, che raggiunge quota 32 reti in Premier League. I Blues di Conte si qualificano per l'Europa League insieme a Burnley e Arsenal. Il Tottenham difende il terzo posto dall'attacco dei Reds grazie al successo per 5-4 contro il Leicester. Una rete di Aubameyang regala l'ultima vittoria sulla panchina dell'Arsenal ad Arsene Wenger, mentre il Manchester City di Guardiola batte in extremis il Southampton e raggiunge quota 100 punti in classifica. Vittoria di misura anche per il Manchester United, che grazie a una rete di Rashford supera il Watford. Retrocede lo Swansea: fatale il ko casalingo contro lo Stoke, con il Southampton che ringrazia e conquista la salvezza.