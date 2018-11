Torna la Premier League con le ben 7 gare valide per l'11esima giornata in programma oggi.



Alle 13.30 il primo anticipo vedrà il Manchester United in serie positiva da 3 gare ma ancora lontana dalla zona Champions League affrontare in trasferta un sorprendente Bournemouth che per un piazzamento europeo è in piena corsa ed è a soli 4 punti dal Chelsea di Sarri, terzo in classifica.



4 le gare in programma alle 16 e che coinvolgono principalmente la parte bassa della classifica. Tanta sarà la commozione a Cardiff dove arriverà in trasferta il Leicester alla prima dopo la tragedia che ha portato alla morte del presidente Vichai Srivaddhanaprabha. Il Newcastle ancora a secco di vittorie e penultimo in campionato ospiterà un Watford che sta volando verso un piazzamento europeo. Il West Ham, a secco di vittorie da 3 turni ospita un Burnley nelle stesse condizioni con entrambe le squadre ferme a quota 8 punti a +3 sulla zona retrocessione e infine l'Everton ospita il Brighton per un match chiave con entrambe nel limbo della metà classifica. Sarà corsa Europa League o salvezza?



Alle 18.30 il big match di giornata vedrà la quarta forza del campionato, l'Arsenal di Unai Emery con 8 risultati utili consecutivi all'attivo (7 vittorie e 1 pareggio) ospitare il Liverpool di Jurgen Klopp, primo a pari punti con il Manhcester City e a +4 dai Gunners da ancora imbattuto (8 vittorie e 2 pareggi). Chiude alle 20:45 Wolves-Tottenham con gli Spurs pronti ad approfittare di un passo falso dell'Arsenal per rientrare in zona Champions League.