Primo giorno del nuovo anno e Premier League che torna puntualmente in campo con la sua ventunesima giornata, quella che avrà in Manchester City-Liverpool di giovedì il suo apice. Si apre alle 13.30, con Everton-Leicester e i rispettivi desideri di riscattare i rispettivi ko con Brighton e Cardiff; alle 16, invece, è il turno del derby londinese che vedrà opposti l'Arsenal di Unai Emery, che non vince da tre partite, e il Fulham di Ranieri.



Alle 18.30, si completa il programma di giornata con la trasferta del Tottenham sul campo del Cardiff; una partita fondamentale per reagire alla sconfitta contro il Wolverhampton e riappropriarsi del secondo posto, in attesa del big match tra City e Liverpool.