Nuova giornata di gare per la Premier League in Inghilterra con ben 6 partite in programma per la 3a giornata.



Si parte alle 13.30 con il Tottenham di Antonio Conte che dopo il caos e le polemiche del 2-2 contro il Chelsea (e con Tuchel) prova a rilanciare la propria corsa sfidando in casa un Wolverhampton partito male e con un solo punto all'attivo.



Alle 16 occhi puntati sul sorprendente Brentford che dopo le 4 sberle rifilate al Manchester United vuole continuare a sognare in casa del Fulham. In cerca di riscatto dopo i due ko consecutivi e gli 0 punti all'attivo è l'Everton che ospita il ricchissimo Nottingham Forest. In contemporanea anche Leicester-Southampton e Crystal Palace-Aston Villa.



Infine alle 18.30 l'Arsenal, capolista e imbattuta fa visita al Bournemouth che è reduce da un pesante 4-0 subito dal Manchester City.