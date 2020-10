Dopo la sosta per le Nazionali, prende il via oggi la quinta giornata di Premier League. Una giornata che si apre col botto: alle 13.30 ,a Goodison Park, l'Everton di Carlo Ancelotti ospita il Liverpool di Klopp nel derby. Padroni di casa primi a punteggio pieno, ospiti a -3 dopo il clamoroso 7-2 subito due settimane fa dall'Aston Villa.



Alle 16.00 è il turno del Chelsea, che riceve in casa il Southampton. Dopo due partite senza successo, i Blues hanno ritrovato il sorriso nel 4-0 al Crystal Palace e intendono confermarsi contro una squadra reduce da due successi consecutivi.



Alle 18.30, invece, l'altro big-match di giornata: il Manchester City di Pep Guardiola riceve all'Ethiad l'Arsenal di Arteta. I Citizens, con una partita in meno, arrivano dal ko con il Leicester e il pari con il Leeds, mentre i Gunners hanno raccolto 9 punti in quattro sfide.



A chiudere il programma del sabato è la sfida delle 21.00 tra Newcastle e Manchester United: padroni di casa a quota 7 punti, Red Devils fermi a 3 (ma con una partita in meno).