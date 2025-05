Premier League LIVE dalle 17: Manchester City, Chelsea e il Newcastle di Tonali si giocano i posti Champions

Con Liverpool, Arsenal e Tottenham (per effetto della vittoria dell'Europa League) già certe di rappresentare il contingente inglese in Champions League, gli ultimi tre posti si assegnano, a partire dalle 17, in Fulham-Manchester City, Nottingham Forest-Chelsea, Manchester United-Aston Villa e Newcastle-Everton.La giornata numero 38 potrebbe tuttavia non essere definitiva per sapere quante squadre realmente la Premier League potrà presentare ai nastri di partenza delle competizioni europee nella prossima stagione. Infatti,Qualora il Chelsea dovesse chiudere tra le prime cinque, nessuna squadra inglese prenderebbe il suo posto in Europa League (in quanto il Chelsea sarà qualificato a una competizione maggiore).Discorso simile qualora il Chelsea dovesse vincere la Conference e chiudere settimo, con il posto in Conference League che passerebbe all'ottava in classifica. A quel punto, avremo 10 squadre inglesi nelle coppe europee dalla prossima stagione (le prime otto più Crystal Palace e Tottenham).