Prosegue il programma della 30esima giornata di Premier League con altri quattro incontri in programma oggi. Si parte alle 13.30: Watford a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ospita un Leicester che invece vuole blindare il terzo posto in classifica.



Si procede alle 16 con l'Arsenal, che dopo la rovinosa sconfitta contro il Manchester City va sul campo del Brighton.



Salvezza ed Europa League, punti pesanti in palio per West Ham-Wolverhampton in programma alle 18.30.



Chiude il sabato (20.45) Bournemouth-Crystal Palace: padroni di casa terzultimi e che non potranno più contare sul talentuoso Fraser fino al termine della stagione, ospiti a metà classifica e ancora in corsa per un posto in Europa.