Dopo la vittoria del Manchester United nell'anticipo del venerdì contro il Leicester, prosegue oggi la Premier League, in attesa di Liverpool, Arsenal e Manchester City impegnate tutte domani. Occhi puntati alle 13.30 sul Tottenham di Pochettino, che sul mercato non ha comprato né venduto nessuno, pronto a sfidare il Newcastle di Benitez a St. James Park.



Occhi puntati poi, ovviamente, sul debutto in Premier League di Maurizio Sarri. Dopo il ko in Community Shield contro il City, i Blues sono attesi dalla trasferta del Kirklees Stadium, tana dell'Huddersfield. E Sarri potrà contare su un Kovacic in più. Alle 16 si disputeranno altri 3 match: Bournemouth-Cardiff, Fulham-Crystal Palace e Watford-Brighton.



Chiude il programma, alle 18.30, Wolverhamtpon-Everton, due delle squadre che sul mercato si sono date più da fare.