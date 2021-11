(calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la tredicesima giornata di campionato nellainglese. I Gunners allenati dasono quinti in classifica a 20 punti, 14 in più dei Magpies, ultimi a quota 6 nonostante i cambi di proprietà (da Mike Ashley al fondo saudita Pif) e in panchina, dove Eddieha preso il posto dell'esonerato Steve Bruce.ad Anfield con l'obiettivo di risalire a meno uno dalla capolistamentre il Manchester City ospita il West Ham, il Tottenham difa visita al Burnley etorna a Leicester col suo Watford; il Wolverhampton gioca in casa del Norwich; turno interno per il Crystal Palace contro l'Aston Villa.Alle ore 18.30 si chiude con la trasferta del Leeds dia Brighton.