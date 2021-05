Dopo gli anticipi del sabato e la finale di Fa Cup vinta dalcontro il, torna in campo laper la 36esima giornata.Si parte alle 13 con la partita tra, con entrambe le squadre già salve ma lontane dalla zona Europa.Alle 15.05 ilsfida il, nel pomeriggio alle 18.30 ilaffronta il, in corsa per un posto in Champions League.Infine, in serata, l'di Ancelotti ospita il già retrocesso