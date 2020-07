Si prosegue con la 37esima giornata di Premier League. E si parte alle 15 con Bournemouth-Southampton, coi padroni di casa alla ricerca dei punti salvezza, mentre gli ospiti non hanno più obiettivi da raggiungere. Alle 17, poi, un match importante per la zona Europa: il Tottenham di Mourinho accoglie il Leicester di Rodgers: gli Spurs, settimi, vogliono l'Europa League, le Foxes, quarte, sentono il fiato sul collo del Manchester United, a pari punti. In caso di passo falso, il Leicester rischierebbe grosso.