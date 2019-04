Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Liverpool e Huddersfield, oggi si disputano altre sei gare valevoli per la 36esima e terzultima giornata di campionato nella Premier League inglese. Si (ri)parte alle ore 13.30, quando il Tottenham riceve il West Ham con la testa già alla semifinale di martedì prossimo con l'Ajax in Champions League.

Alle 16 ci sono altri quattro incontri: Crystal Palace-Everton, Fulham-Cardiff, Southampton-Bournemouth e Watford-Wolverhampton. Poi alle ore 18.30 il Newcastle di Benitez fa visita al Brighton.

Domenica si chiude con Leicester-Arsenal, Burnley-Manchester City e soprattutto Manchester United-Chelsea: importante scontro diretto in chiave Champions League.