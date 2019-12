Dopo le gare di ieri, in cui spicca il pareggio del Manchester City - che ha consentito al Liverpool di volare a +11 - riparte oggi il programma della quattordicesima giornata di Premier League.



Si inizia alle 15.00, con l'Arsenal del neo-tecnico Ljungberg di scena sul campo del Norwich. Alla stessa ora, il Wolverhampton di Cutrone riceve lo Sheffield United: chi vince scavalca il Tottenham e sale al quinto posto.



Alle 17.30, invece, è il turno del Leicester: le Foxes - di scena in casa contro l'Everton - possono approfittare del 2-2 del City e portarsi al secondo posto in solitaria. In contemporanea, il Manchester United ospita l'Aston Villa ad Old Trafford.