La Premier League non si ferma mai e torna in campo anche oggi, con sei partite. Si inizia alle 13.30 con il Chelsea che fa visita al Luton, per poi proseguire alle 16 con quattro match: Aston Villa-Burnley, Crystal Palace-Brentford, Manchester City-Sheffield Utd e Wolves-Everton. Infine, il sabato del massimo campionato inglese si conclude alle 18.30 con la sfida fra Nottingham Forest e Manchester United.



Segui qui sotto i dettegli LIVE delle partite e la classifica aggiornata!