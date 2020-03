Liverpool-Bournemouth (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la 29esima giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa allenati da Klopp, primi in classifica con 22 punti di vantaggio sui campioni uscenti del Manchester City (atteso domenica dal derby sul campo del Manchester United), vogliono riscattare le ultime due sconfitte di fila tra campionato e coppa in vista della rivincita di mercoledì in Champions League con l'Atletico Madrid sempre ad Anfield.



Alle 16 spicca la sfida tra Arsenal e West Ham. Il Crystal Palace dell'ex interista Roy Hodgson (fresco di rinnovo del contratto per la prossima stagione) riceve il Watford. Turno interno pure per il Wolverhampton col Brighton. Trasferte per Newcastle e Norwich rispettivamente contro Southampton e Sheffield United.

Si chiude alle 18.30 con la sfida tra il Burnley e il Tottenham di Mourinho.