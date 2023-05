È Tottenham-Brentford, alle ore 13,30, il match che aprirà il penultimo turno della Premier League 20223/23. Turno che vede oggi in programma sei match e assai 'speciale': con i giusti incastri, il Manchester City potrebbe laurearsi matematicamente campione per il terzo anno di fila. E così l'Arsenal di Arteta non può sbagliare oggi in casa del Nottingham Forest, (fischio d'inizio alle 18,30) alle prese con la lotta per non retrocedere: ai Gunners serve un successo per continuare, timidamente, a sperare.



Alle 16 di scena pure il Liverpool con l'Aston Villa: anche Klopp può solo vincere per cercare di superare il Manchester United al quarto posto (i Red Devils hanno però una gara da recuperare). Lo stesso Ten Hag però, cercherà di tenersi stretto il posto Champions nella sfida in casa del Bournemouth.