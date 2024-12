Getty Images

Premier League, LIVE dalle 15: subito Arsenal e Leicester. Alle 17.30, Tottenham-Chelsea

Redazione CM

42 minuti fa



Non si ferma il grande calcio internazionale, con la Premier League che torna in scena per il proseguimento della 15a giornata di campionato.



Si parte alle 15 con l’Arsenal di Mikel Arteta chiamato a proseguire l’inseguimento nei confronti del Liverpool, attualmente a +7 dai Gunners: missione vittoria in casa di un Fulham, pronto ad affacciarsi alla zona Europa.

Si prosegue con Ipswich-Bournemouth e Leicester-Brighton, con le Foxes reduci da un grande successo contro il West Ham.



Il big match di questo turno è alle 17.30 fra Tottenham e Chelsea: Spurs per risalire la classifica, Blues di Maresca per continuare a sognare e a rimanere in scia del Liverpool capolista.