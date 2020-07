Prosegue il programma del 34esimo turno della Premier League, con altri quattro incontri in programma in questo mercoledì. Si parte alle 19 con tre partite: il Manchester City di Guardiola ospita il Newcastle e cerca tre punti per blindare il secondo posto;i Wolves vogliono approfittare del pareggio del Leicester per riaprire il discorso Champions sul campo dello Sheffield United, mentre il West Ham affronta il Burnley per allontanarsi dalla zona calda della classifica.



Alle 21.15, poi, il Liverpool campione gioca in casa del Brighton.