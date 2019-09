Dopo le partite di ieri e in attesa del Monday Night tra Aston Villa e West Ham, continua oggi con due gare la quinta giornata di Premier League: apre alle 15 l'Everton di Moise Kean affronta il Bournemouth al Vitality Stadium per provare ad avvicinare le prime posizioni in classifica dopo un avvio altalenante, contro un avversario che ha cominciato decisamente male. Alle 17.30 invece va in scena uno dei tanti derby di Londra: il Watford di Quique Sanchez Flores, subentrato all'esonerato Javi Gracia, riceve l'Arsenal di Unai Emery, che dopo le prime due vittorie in due partite si è fermato e vede già il Liverpool capolista a 8 punti di distacco.