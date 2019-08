Torna in campo la Premier League per la seconda di campionato, aperta dall'Arsenal di Emery, chiamato a confermare il buon avvio di stagione. I Gunners ospiteranno all'Emirates, alle 13.30, il Burnley, reduce da una buona vittoria contro il Southampton nella gara inaugurale.



Alle 16, poi, toccherà alle altre. In prima fila il Liverpool di Klopp, neo vincitore della Supercoppa Europea nel derby inglese con il Chelsea, che dovrà vedersela con il Southampton. I Reds anticiperanno di qualche ora il Manchester City e avranno la possibilità di mettere ancora una volta pressione agli uomini di Guardiola. In campo anche l'Everton di Kean, chiamato a vincere dopo il pareggio della prima giornata, contro il Watford. In campo anche Aston Villa-Bournemouth, Brighton-West Ham e Norwich-Newcastle.