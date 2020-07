Si conclude il programma del 34esimo turno di Premier League con tre incontri in programma questo giovedì. Si parte alle ore 19 con il Tottenham di Mourinho che affronta il Bournemouth. Sempre alle 19 in campo anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che sfida il Southampton.





Chiude alle 21.15 il Manchester United, in gran forma e reduce da tre vittorie consecutive, che affronta l’Aston Villa, terzultimo e alla ricerca di punti vitali in chiave salvezza. I Red Devils con una vittoria arriverebbero in zona Champions.