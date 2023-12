Continua la 19esima giornata di Premier League, in programma tre partite. Alle 20.30 il Chelsea cerca punti per l'Europa in uno dei derby di Londra, contro il Crystal Palace. Alla stessa ora il Brentford vuole allontanare la zona pericolosa della classifica ospitando il Wolverhampton. Alle 21.15 tocca al Manchester City, quinto a otto punti dal Liverpool: gioca in casa dell'Everton, che ha vinto 4 delle ultime 5 partite di Premier League.