In attesa dell’inizio della Serie A, alleprende il via anche la seconda giornata di Premier League con una classica del calcio inglese:controAlleinvece scendono in campo i campioni in carica del, contro la neopromossa. Contemporaneamente toccherà anche aAlle, chiude il sabato di Premier ildi Ten Hag, che deve risollevarsi in fretta dopo la sconfitta contro il Brighton ed evitare l’ennesima stagione fallimentare. L’avversario è il