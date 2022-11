Giornata sedici in Premier League, l’ultima prima del Mondiale. La due giorni inizia con otto partite: si parte alle 13.30 con il lunch match tra Manchester City e Brentford, con i Citizens, che in settimana hanno eliminato il Chelsea in Carabao Cup, che cercano punti per sorpassare in vetta l’Arsenal, impegnato alle 20.45 contro il Wolverhampton. Alle 16 il Liverpool, che in casa ha vinto 7 delle ultime 10 partite tra campionato e coppe, testa il nuovo Southampton di Nathan Jones, il Tottenham di Conte ospita l’insidioso Leeds, mentre il West Ham attende il Leicester, in una sfida tra due squadre che vogliono allontanare la zona calda della classifica.



Alle stessa ora il Nottingham Forest ultimo sfida il Crystal Palace mentre l’Everton fa visita al Bournemouth. Alle 18.30 c’è Newcastle-Chelsea, che arriva da tre ko nelle ultime quattro. Domani Brighton-Aston Villa e Fulham-Manchester United.